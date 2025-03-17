Пограничники показали, как сбивали "шахеды" в Одесской области

скриншот с видео

Ночью 16 марта российские войска снова терроризировали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. На Юге пограничники Одесского отряда сбили три смертоносных БпЛА

Госпогранслужба обнародовала видео сбития вражеских беспилотников, передает RegioNews.

"В результате профессиональной работы бойцов мобильных огневых групп вражеские дроны-камикадзе превратились в металлолом, не нанеся ущерба гражданской и критической инфраструктуре. От метких выстрелов пораженные "шахеды" взорвались в воздухе и, разлетевшись вдребезги, упали в море", – говорится в ответе.

Напомним, в ночь на 16 марта российская армия запустила по Украине 90 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 47 дронов, еще 33 — локационно потеряны.