02:50  14 березня
"Зробіть над собою зусилля": письменниця Ірена Карпа зробила зауваження українцям за кордоном
00:03  14 березня
ДТП із трьома загиблими на Житомирщині: поліція шукає свідків
05:40  14 березня
На Київщині знайшли залишки російського безпілотника
UA | RU
UA | RU
14 березня 2025, 08:49

На узбережжі Одещини виявили морську міну

14 березня 2025, 08:49
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України виявили та знищили в Одеській області морську міну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військовим моряками знищено чергову морську міну", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що небезпечний боєприпас виявили вчора ввечері біля берегів Одещини. Морську міну знищили методом дистанційного підриву.

Нагадаємо, станом на ранок 14 березня у Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі.

міна море Одеська область моряки ВМС України
Атака дронів по Одещині: в двох районах спалахнули пожежі
13 березня 2025, 10:36
У Києві посеред лісу лежала мінометна міна
12 березня 2025, 08:45
ВМС показали, як моряки вночі збивають "шахеди" над Одещиною
06 березня 2025, 00:35
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Росіяни обстріляли дві громади Миколаївщини: в ОВА розповіли про наслідки
14 березня 2025, 08:32
Москва відверто послала США: чи зрозуміє Трамп сигнал?
14 березня 2025, 08:24
Штрафи за порушення військового обліку можна оплатити в Резерв+ зі знижкою в 50%: інструкція
14 березня 2025, 08:20
Окупанти атакували Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа
14 березня 2025, 08:10
Росіяни вночі вдарили по лікарні на Харківщині: виникла пожежа
14 березня 2025, 08:01
Російська армія вбила мешканця Херсонщини, поранені 9 цивільних
14 березня 2025, 07:50
У Чорному та Азовському морях немає російських бойових кораблів
14 березня 2025, 07:26
Росіяни понад 500 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
14 березня 2025, 07:25
РФ втратила за добу понад 1400 солдат і 46 артсистем, – Генштаб
14 березня 2025, 07:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Андрій Длігач
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »