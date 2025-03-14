На узбережжі Одещини виявили морську міну
Військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України виявили та знищили в Одеській області морську міну
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Військовим моряками знищено чергову морську міну", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що небезпечний боєприпас виявили вчора ввечері біля берегів Одещини. Морську міну знищили методом дистанційного підриву.
Нагадаємо, станом на ранок 14 березня у Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі.
Атака дронів по Одещині: в двох районах спалахнули пожежіВсі новини »
13 березня 2025, 10:36У Києві посеред лісу лежала мінометна міна
12 березня 2025, 08:45ВМС показали, як моряки вночі збивають "шахеди" над Одещиною
06 березня 2025, 00:35
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Росіяни обстріляли дві громади Миколаївщини: в ОВА розповіли про наслідки
14 березня 2025, 08:32Москва відверто послала США: чи зрозуміє Трамп сигнал?
14 березня 2025, 08:24Штрафи за порушення військового обліку можна оплатити в Резерв+ зі знижкою в 50%: інструкція
14 березня 2025, 08:20Окупанти атакували Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа
14 березня 2025, 08:10Росіяни вночі вдарили по лікарні на Харківщині: виникла пожежа
14 березня 2025, 08:01Російська армія вбила мешканця Херсонщини, поранені 9 цивільних
14 березня 2025, 07:50У Чорному та Азовському морях немає російських бойових кораблів
14 березня 2025, 07:26Росіяни понад 500 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
14 березня 2025, 07:25РФ втратила за добу понад 1400 солдат і 46 артсистем, – Генштаб
14 березня 2025, 07:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі блоги »