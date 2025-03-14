У Чорному та Азовському морях немає російських бойових кораблів
Станом на ранок 14 березня у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Станом на 06:00 відомо, що:
- в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід окупованою Керченською протокою здійснили:
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до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
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до Азовського моря – 4 судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, впродовж доби російська армія втратила 1410 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 46 артсистем, 153 дрони та 114 одиниць автотехніки.
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