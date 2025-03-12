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12 березня 2025, 08:45

У Києві посеред лісу лежала мінометна міна

12 березня 2025, 08:45
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фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС
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У Святошинському районі Києва молода пара вирушила на буденну прогулянку лісом і випадково натрапила на смертельну мінометну міну

Про це передає RegioNews із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Сапери з’ясували, що містяни натрапили на мінометну міну калібру 50 мм часів Другої світової війни.

"Фахівці обережно транспортували боєприпас на спеціальний майданчик для подальшого знищення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Вінниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину 400-кілограмової російської ракети, яка впала в полі та не вибухнула.

війна Київ ДСНС міна сапери вибухонебезпечні предмети
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