На побережье Одесской области обнаружили морскую мину
Военнослужащие Военно-морских сил Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили в Одесской области морскую мину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"Военными моряками уничтожена очередная морская мина", – говорится в сообщении.
Отмечается, что опасный боеприпас был обнаружен вчера вечером у берегов Одесщины. Морская мина была уничтожена методом дистанционного подрыва.
Напомним, на утро 14 марта в Черном и Азовском морях отсутствуют российские корабли.
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