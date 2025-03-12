Житель Одещини зґвалтував 14-річну дівчинку: як його покарав суд

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Мешканця Одещини, який на території Роздільнянського району зґвалтував 14-річну дівчинку, засудили до 10 років позбавлення волі

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, наприкінці вересня 2024 року чоловік у лісосмузі помітив неповнолітню дівчинку, яка збирала горіхи поблизу залізничної платформи.

"Скориставшись безпорадним станом дівчини, він наздогнав її та, застосувавши фізичне насильство, зґвалтував", — йдеться в повідомленні.

На судовому засіданні ґвалтівник свою вину визнав повністю. Обвинуваченого засудили до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Київщині чоловік зґвалтував 17-річну дівчину, коли вона поверталась додому. Він одягнув на її руку кайданки, затягнув до лісопосадки та зґвалтував. Потім він намагався її вбити.