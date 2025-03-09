Ілюстративне фото

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Болградський районний суд ухвалив рішення щодо чоловіка, який побив трирічну доньку своєї співмешканки. Відомо, що він живе з жінкою, яка має двох дітей - доньок 10 та 3 років. Також у них є спільна 3-місячна дитина.

У суді чоловік зізнався, що він випив домашнього вина, і хотів відпочити, доки дружини не було вдома. В той час 3-річна падчерка почала плакати. Це роздратувало п'яного чоловіка, і тому він вдарив її долонею по обличчю. Коли дівчинка впала на підлогу - він кілька разів вдарив її по спині.

Внаслідок побиття у дівчинки лишись синці на обличчі, біля чола та біля носа. Також у дитини понад 10 синців на спині.

Обвинувачений розкаявся. Він заявив, що йому дуже соромно, і він раніше ніколи не бив дітей. Тому тепер він кинув алкоголь. Мати дитини теж підтвердила, що раніше її співмешканець ніколи не ображав ані її, ані дітей.

Заяву до правоохоронців жінка написала сама. Вона згадувала, що в той день вона була в сусідки, коли до них прийшла старша донька і привела молодшу - з синцями на обличчі. Проте зараз, заявила жінка, вона чоловіка пробачила. Вона переконана, що він не буде загрожувати безпеці дітей.

У суді вирішили покарати чоловіка штрафом у розмірі 850 гривень. Водночас його зобов'язали пройти програму для кривдників. Крім того, протягом місяця він не має права проживати разом з постраждалою дитиною.

Нагадаємо, що на Тернопільщині судитимуть виховательку, яка побила дітей. За даними слідства, вона вдарила другокласника спецшколи в їдальні рукою по лівому плечу, а потім - по потилиці. Потім вона проявила агресію до першокласника теж нібито за погану поведінку: вона схопила за руку дитину й почала тягнути, хлопчик впав на підлогу, вирвався з рук виховательки й відбіг убік.