Житель Одесской области изнасиловал 14-летнюю девочку: как его наказал суд
Жителя Одесской области, который на территории Раздельнянского района изнасиловал 14-летнюю девочку, приговорили к 10 годам лишения свободы
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, в конце сентября 2024 года мужчина в лесополосе заметил несовершеннолетнюю девочку, собиравшую орехи у железнодорожной платформы.
"Воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, он настиг ее и, применив физическое насилие, изнасиловал", — говорится в сообщении.
На судебном заседании насильник свою вину признал полностью. Обвиняемого приговорили к 10 годам заключения.
Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку, когда она возвращалась домой. Он надел на ее руку наручники, затащил в лесопосадку и изнасиловал. Затем он пытался ее убить.