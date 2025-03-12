Житель Одесской области изнасиловал 14-летнюю девочку: как его наказал суд

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Жителя Одесской области, который на территории Раздельнянского района изнасиловал 14-летнюю девочку, приговорили к 10 годам лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, в конце сентября 2024 года мужчина в лесополосе заметил несовершеннолетнюю девочку, собиравшую орехи у железнодорожной платформы.

"Воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, он настиг ее и, применив физическое насилие, изнасиловал", — говорится в сообщении.

На судебном заседании насильник свою вину признал полностью. Обвиняемого приговорили к 10 годам заключения.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку, когда она возвращалась домой. Он надел на ее руку наручники, затащил в лесопосадку и изнасиловал. Затем он пытался ее убить.