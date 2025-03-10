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На Харківщині 13-річна дівчинка прямо на вулиці стала жертвою ґвалтівника. Чоловік скористався тим, що крім них на вулиці нікого не було

Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали мешканця Берестинського району. 47-річний чоловік скористався тим, що на вулиці більше нікого не було. Він наздогнав 13-річну дівчинку, повалив її на землю та зґвалтував.

"Слідчий повідомив нападнику про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, на Київщині чоловік зґвалтував 17-річну дівчину, коли вона поверталась додому. Він одягнув на її руку кайданки, затягнув до лісопосадки та зґвалтував. Потім він намагався її вбити, але дівчина змогла втекти на автодорогу, де її помітили поліцейські.