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24 лютого 2025, 22:24

Одягнув на руки кайдани і зґвалтував у лісопасадці: на Київщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував неповнолітню і спробував її вбити

24 лютого 2025, 22:24
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Фото: Нацполіція
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На Київщині довічне ув'язнення може отримати чоловік, який зґвалтував 17-річну дівчину. Щоб приховати свій злочин - він спробував її вбити

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду стосовно чоловіка, який зґвалтував 17-річну дівчину. Сам інцидент стався на Фастівщині. Дівчина поверталась додому, коли на неї напав чоловік. Він одягнув на її руку кайданки, затягнув до лісопосадки та зґвалтував.

Дівчина намагалась втекти, але нападник завдав їй кілька ударів ножем у спину. Чоловік намагався вбити потерпілу, щоб приховати злочин. Але їй вдалося вибігти на автодорогу, де її помітили водії, і викликали поліцію та медиків. Нападнику тепер загрожує довічне увʼязнення.

Нагадаємо, раніше на Черкащини затримали 23-річного чоловіка. Він у п'яному стані на одній з вулиць Умані скористався фізичною слабкістю 32-річної жінки. Він затягнув її в чагарники, де потім зґвалтував її. Тепер йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

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