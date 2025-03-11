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11 марта 2025, 00:25

РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками: горит склад детских игрушек и резервуар с горючим

11 марта 2025, 00:25
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иллюстративное фото: ГСЧС Одесщины
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В результате массированной российской дроновой атаки в ночь на 11 марта в Одессе горит жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, склад детских игрушек и резервуара с горючим", — говорится в сообщении.

На местах "прилетов" работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в результате вражеских обстрелов Запорожской области ранения получили три человека, повреждена гражданская инфраструктура.

война Одесса пожар БПЛА атака шахед Кипер Олег Александрович
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