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06 березня 2025, 18:32

Смертельна ДТП на Київщині: авто вилетіло на узбіччя та перекинулось

06 березня 2025, 18:32
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Фото: Нацполіція
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На Київщині на автодорозі сталась ДТП. Внаслідок аварії загинула людина

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

Аварія сталась днями на автодорозі між селами Сидоровичі та Термахівка. 27-річний водій Toyota Camry не врахував дорожню обстановку та не впорався з керуванням. У результаті він допустив виїзд за межі проїзної частини на ліве узбіччя, з подальшим перекиданням автівки.

Внаслідок ДТП на місці загинув 40-річний пасажир. Ще один 26-річний чоловік був госпіталізований з тілесними ушкодженнями. Сам водій потрапив до лікарні в тяжкому стані. Відомо, що водій був п'яний, що довела перевірка.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині судити мотоцикліста за смертельну ДТП. Тоді він, об’їжджаючи вибоїну, не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу. Внаслідок цього загинула його 32-річна пасажирка.

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