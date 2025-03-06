Смертельна ДТП на Київщині: авто вилетіло на узбіччя та перекинулось
На Київщині на автодорозі сталась ДТП. Внаслідок аварії загинула людина
Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.
Аварія сталась днями на автодорозі між селами Сидоровичі та Термахівка. 27-річний водій Toyota Camry не врахував дорожню обстановку та не впорався з керуванням. У результаті він допустив виїзд за межі проїзної частини на ліве узбіччя, з подальшим перекиданням автівки.
Внаслідок ДТП на місці загинув 40-річний пасажир. Ще один 26-річний чоловік був госпіталізований з тілесними ушкодженнями. Сам водій потрапив до лікарні в тяжкому стані. Відомо, що водій був п'яний, що довела перевірка.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині судити мотоцикліста за смертельну ДТП. Тоді він, об’їжджаючи вибоїну, не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу. Внаслідок цього загинула його 32-річна пасажирка.