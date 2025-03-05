На Одещині росіяни знову атакували об’єкт енергетики

фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки увечері 4 березня в Одеській області знову було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

Як передає RegioNews, про це повідомляє офіційний канал ДТЕК у Телеграмі.

"Вчора ввечері ворог атакував ще один енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювані роботи розпочнуться, щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників.

Нагадаємо, в передмісті Одеси внаслідок російської атаки загинув чоловік. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.