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05 марта 2025, 11:38

В Одесской области киевлянина будут судить за аварию, в результате которой травмировались его жена с дочерью

05 марта 2025, 11:38
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фото: Национальная полиция
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Полицейские отправили на скамью подсудимых киевлянина, допустившего ДТП и травмирование жены с дочерью

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция Одесской области.

Автопроисшествие произошло в конце июля прошлого года утром на автодороге сообщением Одесса – Рени. Правоохранители установили, что 47-летний водитель легковушки Volkswagen не убедился в безопасности маневра и выехал с правой обочины на правую полосу перед грузовым автомобилем DAF. Пытаясь избежать столкновения, водитель грузовика свернул на встречную полосу, куда одновременно выехал и водитель легковушки для разворота, где и произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП 45-летняя жена водителя легковушки получила средней тяжести телесное повреждение в виде травмы головы, а их 10-летняя дочь – тяжелые телесные повреждения в виде травмы головы, переломов ключиц и позвоночника, разрыва селезенки.

Следователи предъявили водителю Volkswagen обвинение в нарушении правил безопасности дорожного движения, что причинило потерпевшему тяжкое телесное повреждение. Ему грозит до 8 лет лишением свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Одессе задержан 20-летний террорист, работавший на российские спецслужбы.

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