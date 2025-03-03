За гроші переводили бійців у тил: в Одесі затримано двох військовослужбовців

За гроші переводили бійців у тил: в Одесі затримано двох військовослужбовців
В Одесі поліцейські спільно із співробітниками СБУ викрили двох військовослужбовців, які за матеріальну винагороду переводили бійців у тилові підрозділи
Як передає RegioNews, про це повідомляє Національна поліція України.
Свої послуги зловмисники оцінювали від 3000 до 4000 доларів.
"А в разі відмови у наданні грошей погрожували штучними перешкодами, несприятливим рішенням ВЛК та участю в бойових діях", - йдеться у повідомленні.
Наразі чоловікам-військовослужбовцям повідомлено про підозру. За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, чоловіка, який спалив авто сусіда в Одесі, засудили до трьох років позбавлення волі.
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