За гроші переводили бійців у тил: в Одесі затримано двох військовослужбовців

фото: Національна поліція

В Одесі поліцейські спільно із співробітниками СБУ викрили двох військовослужбовців, які за матеріальну винагороду переводили бійців у тилові підрозділи

Як передає RegioNews, про це повідомляє Національна поліція України.

Свої послуги зловмисники оцінювали від 3000 до 4000 доларів.

"А в разі відмови у наданні грошей погрожували штучними перешкодами, несприятливим рішенням ВЛК та участю в бойових діях", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловікам-військовослужбовцям повідомлено про підозру. За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, чоловіка, який спалив авто сусіда в Одесі, засудили до трьох років позбавлення волі.