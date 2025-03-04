Атака на енергооб'єкт Одещини: світло повернули для 15 тисяч родин
Протягом 4 березня в Одеській області ліквідовували наслідки атаки російських окупантів на об'єкт енергетичної інфраструктури. Заживлені вже понад 15 000 сімей
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.
Станом на 19:00 фахівцям вдалося повернути живлення для 15 161 домівки.
Наразі частина осель ще залишається без електроенергії через значні руйнування енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються.
"Битва за світло триває!", – наголосили в ДТЕК.
Нагадаємо, 3 березня Росія атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. Окупанти завдали пошкоджень.
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