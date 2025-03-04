Атака на энергообъект в Одесской области: свет вернули для 15 тысяч семей
В течение 4 марта в Одесской области ликвидировали последствия атаки российских оккупантов на объект энергетической инфраструктуры. Заживлены уже более 15 000 семей
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.
По состоянию на 19:00 специалистам удалось вернуть питание для 15 161 домов.
Сейчас часть домов еще остается без электроэнергии из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
"Битва за свет продолжается!", - подчеркнули в ДТЭК.
Напомним, 3 марта Россия атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области. оккупанты нанесли повреждения.
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