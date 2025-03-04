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04 марта 2025, 20:35

Атака на энергообъект в Одесской области: свет вернули для 15 тысяч семей

04 марта 2025, 20:35
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иллюстративное фото: Укрэнерго
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В течение 4 марта в Одесской области ликвидировали последствия атаки российских оккупантов на объект энергетической инфраструктуры. Заживлены уже более 15 000 семей

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.

По состоянию на 19:00 специалистам удалось вернуть питание для 15 161 домов.

Сейчас часть домов еще остается без электроэнергии из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

"Битва за свет продолжается!", - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, 3 марта Россия атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области. оккупанты нанесли повреждения.

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