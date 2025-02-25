В Одесской области действуют аварийные отключения света

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В Одесской области действуют аварийные отключения для всех категорий потребителей. Все из-за последствий предыдущих российских атак на энергообъекты

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Из-за последствий предыдущих дроновых атак на энергообъекты в Одесской области – оператор системы распределения (облэнерго) вынужденно применяет сетевые ограничения, обусловливающие обесточивание части потребителей – как промышленных, так и бытовых", – говорится в сообщении.

Ремонтные работы в Одесской области продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

В компании отмечают, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению благодаря потеплению в части областей.

"Сегодня по состоянию на 9:30 его уровень был на 4,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в понедельник", - сообщили в "Укрэнерго".



Однако необходимость в экономном потреблении электричества сохраняется. Жителей региона просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Напомним, 24 февраля российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры

Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе россияне атаковали беспилотниками Одессу. Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

Россияне также атаковали энергообъект ДТЭК в Одесской области.