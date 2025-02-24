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У вівторок в Україні будуть застосовані обмеження електроенергії. Стало відомо, кого це стосуватиметься

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У вівторок, 25 лютого, будуть застосовані заходи обмеження потужності для бізнесу та промисловості. Час застосування обмежень:

05:00-08:00;

15:00-24:00.

Слід підкреслити, що ці обмеження не стосуються побутових споживачів.

Причиною запровадження цих обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Фахівці працюють над тим, щоб якомога швидше повернути в роботу те обладнання, яке пошкодив ворог.

Варто пам'ятати, що енергетики неодноразово закликали українців ощадно споживати електроенергію. Для цього потрібно: