В Одесском ТЦК отреагировали на нападение на военного

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Одесского областного ТЦК и СП.

Там отмечают, что подобные случаи не только подрывают дисциплину, но и создают внутреннюю угрозу, которую нельзя терпеть.

"Украина уже более трех лет ведет полномасштабную войну против внешней агрессии. Отдельные участки фронта находятся в состоянии боевых действий более 11 лет. В этих условиях соблюдение законных требований военных является безусловной нормой, а любые попытки сопротивления или агрессии в отношении военнослужащих расцениваются как действия, которые прямо вредят обороне".

Кроме того, в ТЦК подчеркнули, что любое препятствование деятельности Вооруженных Сил, нападения на военных или содействие уклонению от мобилизации квалифицируются как тяжкие уголовные правонарушения.

Граждане должны осознавать, что любые проявления сопротивления военной администрации оказывают непосредственное влияние на обороноспособность государства.

Напомним, в Одессе 28-летний мужчина вступил в конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов. Он распилил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону. Злоумышленник был задержан.