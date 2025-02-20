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20 лютого 2025, 17:46

В Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 21 лютого

20 лютого 2025, 17:46
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Стало відомо, якими будуть обмеження світла в п'ятницю, 21 лютого. Енергетики пояснили, кого це стосуватиметься

Про це повідомили в Укренерго, передає RegioNews.

21 лютого в Україні будуть обмеження електроенергії для бізнесу та промисловості. Час застосування обмежень - з 6 до 21 години. При цьому відключень для побутових споживачів не очікується.

Причиною обмежень є атаки російських окупантів. Зараз енергетики продовжують працювати над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Слід зазначити, що в деяких ЗМІ наприкінці січня поширювали інформацію про те, що масові відключення світла в Україні повернуться, коли похолодає. Проте в Укренерго підкреслили, що єдиною причиною вимушеного застосування відключень електроенергії є атаки російських окупантів. Що стосується відключень світла через погоду, то таких прогнозів немає.

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