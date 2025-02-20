На Одещині розшукують двох дітей, які втекли з реабілітаційного центру
В Одеській області розшукують малолітніх, які втекли з реабілітаційного центру і не повернулися
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова та 12-річного Данила Приходченка, які 19 лютого, ввечері втекли з реабілітаційного центру в Київському районі Одеси і наразі місцезнаходження хлопців невідоме.
Артем Стоянов:
Прикмети: зріст 150 см, світле коротко стрижене волосся.
Особливі прикмети: шрам на правій щоці у вигляді букви "Т".
Одягнений: у куртку чорного кольору, помаранчеве худі, темні штани, взутий у чорні уггі.
Данило Приходченко:
Прикмети: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся темно-русяве, коротко стрижене.
Одягнений: у чорну куртку, широкі штани, взутий у чорні уггі.
Громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, просять повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію "102".
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