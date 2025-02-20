В Одесской области разыскивают двоих детей, сбежавших из реабилитационного центра

фото: иллюстративное

В Одесской области разыскивают малолетних, сбежавших из реабилитационного центра и не вернувшихся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Одесским районным управлением полиции № 1 устанавливается местонахождение 11-летнего Артема Стоянова и 12-летнего Даниила Приходченко, которые 19 февраля вечером сбежали из реабилитационного центра в Киевском районе Одессы и пока местонахождение ребят неизвестно.

Артем Стоянов:

Приметы: рост 150 см, светлые коротко стриженые волосы.

Особые приметы: шрам на правой щеке в виде буквы "Т".

Одет: в куртку черного цвета, оранжево худые, темные брюки, обутые в черные угги.

Даниил Приходченко:

Приметы: рост 133 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, коротко стриженые.

Одет: в черную куртку, широкие брюки, обут в черные угги.

Граждан, владеющих любой информацией о местонахождении ребят, просят сообщить в ОРУП № 1 по телефону (048) 779 49 62 или на спецлинию "102".

Напомним, мэр Одессы обнародовал последствия вечерней атаки БПЛА на город.