На Київщині внаслідок дронової атаки пошкоджено житловий будинок та автомобілі
Російські війська у ніч проти 19 лютого атакували Київщину за допомогою ударних дронів. Тривога у регіоні тривала майже 8 годин.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.
В результаті роботи ППО є збиті ворожі цілі. Люди внаслідок атаки не постраждали. Також не зафіксовано влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.
Водночас, як зазначається у повідомленні, у Вишгородському районі пошкоджено один приватний будинок. Пошкодження незначні. Також у Фастівському районі пошкоджено два легкові автомобілі.
Поліція оприлюднила фото пошкоджень.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 19 лютого атакували Одесу ударними безпілотниками. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.
Також під обстрілом уночі був Харків. Пошкоджено підприємство.