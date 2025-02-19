На Київщині внаслідок дронової атаки пошкоджено житловий будинок та автомобілі

фото: поліція

Російські війська у ніч проти 19 лютого атакували Київщину за допомогою ударних дронів. Тривога у регіоні тривала майже 8 годин.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.

В результаті роботи ППО є збиті ворожі цілі. Люди внаслідок атаки не постраждали. Також не зафіксовано влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Водночас, як зазначається у повідомленні, у Вишгородському районі пошкоджено один приватний будинок. Пошкодження незначні. Також у Фастівському районі пошкоджено два легкові автомобілі.

Поліція оприлюднила фото пошкоджень.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 19 лютого атакували Одесу ударними безпілотниками. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.

Також під обстрілом уночі був Харків. Пошкоджено підприємство.