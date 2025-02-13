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13 лютого 2025, 12:09

На Одещині жінка викрала у літнього сусіда майже 20 тисяч гривень

13 лютого 2025, 12:09
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фото: Національна поліція
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Правопорушницю обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України, у втручанні в роботу інформаційних систем та крадіжці. За скоєне їй загрожує позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Одещини.

Правоохоронці встановили, що літній чоловік регулярно звертався до сусідки з проханням допомогти сплатити комунальні платежі через мобільний застосунок і повідомив їй логін з паролем. Згодом жінка авторизувалась в особистому кабінеті інтернет-банкінгу сусіда та перераховувала його кошти на свій рахунок. У такий спосіб вона протягом днів зняла з картки чоловіка майже 20 тисяч гривень.

Жінці висунули обвинувачення у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та крадіжці в умовах воєнного стану, зокрема повторно. Правопорушниця повернула кошти потерпілому.

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у жінки майже 400 тисяч гривень. Зловмисники пропонували жертві легкий заробіток в інтернеті.

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