На Одещині в геріатричному пансіонаті сталася пожежа: загинули 3 людини
Смертельна пожежа трапилася ввечері 11 лютого в селі Малігонове Березівського району. Під час гасіння рятувальники виявили тіла трьох осіб
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.
Відомо, що пожежа виникла в геріатричному пансіонаті. Вогонь поширився на площі 100 квадратних метрів. Із будівлі евакуювали 17 осіб, з яких шестеро отруїлися продуктами горіння. Потерпілі перебувають у лікарні.
"На жаль, під час гасіння пожежі виявлено тіла 3-х осіб", — йдеться в повідомленні.
Наразі компетентні органи з'ясовують причини трагедії.
Нагадаємо, у місті Здолбунів Рівненського району під час пожежі згоріли двоє людей.
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