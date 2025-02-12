На Одещині в геріатричному пансіонаті сталася пожежа: загинули 3 людини

фото: ДСНС України в Одеській області

Смертельна пожежа трапилася ввечері 11 лютого в селі Малігонове Березівського району. Під час гасіння рятувальники виявили тіла трьох осіб

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа виникла в геріатричному пансіонаті. Вогонь поширився на площі 100 квадратних метрів. Із будівлі евакуювали 17 осіб, з яких шестеро отруїлися продуктами горіння. Потерпілі перебувають у лікарні.

"На жаль, під час гасіння пожежі виявлено тіла 3-х осіб", — йдеться в повідомленні.

Наразі компетентні органи з'ясовують причини трагедії.

Нагадаємо, у місті Здолбунів Рівненського району під час пожежі згоріли двоє людей.