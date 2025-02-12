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На Одещині в реанімації помер 3-річний хлопчик. За словами його матері, дитина отримала травму минулого року через падіння зі столу

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

12 лютого у Болградському районі до лікарні доставили дитину. Хлопчик трьох років помер, не приходячи до свідомості.

З'ясувалось, що 36-річна мати малюка пішла на роботу. Трирічного хлопчика вона залишила на трьох старших дітей віком 15-ти, 14-ти та 11-ти років. Коли малюк прокинувся - йому стало зле. Діти по телефону повідомили про це матері. Жінка викликала "швидку", проте врятувати хлопчика медикам, на жаль, не вдалося.

Жінка заявила, що в грудні минулого року її трирічний син сильно травмувався, коли він впав зі столу. Тоди його госпіталізували до дитячої лікарні з численними забоями та крововиливом.

"Слідчі відділення поліції № 1 Болградського районного відділу поліції в рамках провадження, розпочатого за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, направили тіло дитини на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті засудили чоловіка, який вбив свого маленького сина. Хлопчику, якому він завдав численні ножові поранення, було лише 1 рік 10 місяців. Дитина померла від поранень та кровотечі. Чоловіка приговорили до довічного ув'язнення.