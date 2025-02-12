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12 лютого 2025, 07:50

На Одещині з'являться п'ять реабілітаційних центрів для постраждалих від війни

12 лютого 2025, 07:50
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фото: МОЗ
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У цих закладах пацієнти, які постраждали внаслідок війни, зможуть отримати сучасні медичні послуги з фізичної реабілітації та відновлення ментального здоров'я

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що Центри створять на базі комунальних закладів охорони здоров'я регіону.

Відповідний меморандум про взаєморозуміння підписали Одеська обласна держадміністрація та французька агенція Expertise France.

Згідно з документом, сторони визначать обсяг та потреби в наданні підтримки для досягнення мети проєкту, налагодять координацію між органами влади різних рівнів, громадянським суспільством та місцевими волонтерами, надаватимуть технічну допомогу відповідно до спільних домовленостей.

Крім того, запланована передача експертних знань, обладнання та матеріалів тощо.

На сьогодні спроможна мережа Одеського госпітального округу налічує 38 закладів охорони здоров'я.

Нагадаємо, за даними опитування в Україні запит на психологічну підтримку серед українців зріс до 71%.

Раніше ми повідомляли, що в 2025 році медперсонал усіх лікарень, законтрактованих НСЗУ, зобов'язаний пройти тренінги з охорони психічного здоров'я

Одеська область реабілітація психологічна допомога меморандум постраждалі
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