На Одещине в гериатрическом пансионате произошел пожар: погибли 3 человека
Смертельный пожар произошел вечером 11 февраля в селе Малигоново Березовского района. Во время тушения спасатели обнаружили тела трех человек
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.
Известно, что пожар возник в гериатрическом пансионате. Огонь распространился по площади 100 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 17 человек, из которых шестеро отравились продуктами горения. Пострадавшие находятся в больнице.
"К сожалению, во время тушения пожара обнаружены тела 3-х человек", - говорится в сообщении.
В настоящее время компетентные органы выясняют причины трагедии.
Напомним, в городе Здолбунов Ровенского района во время пожара сгорели два человека.
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