фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Смертельный пожар произошел вечером 11 февраля в селе Малигоново Березовского района. Во время тушения спасатели обнаружили тела трех человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Известно, что пожар возник в гериатрическом пансионате. Огонь распространился по площади 100 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 17 человек, из которых шестеро отравились продуктами горения. Пострадавшие находятся в больнице.

"К сожалению, во время тушения пожара обнаружены тела 3-х человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы выясняют причины трагедии.

Напомним, в городе Здолбунов Ровенского района во время пожара сгорели два человека.