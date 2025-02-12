Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одессе

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ДТП произошло во вторник, 11 февраля, примерно в 22.00 на улице Ивана Фунтового в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 29-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и въехал в электроопору. От полученных травм погиб 31-летний пассажир. Водителя легкового авто госпитализировали с разными телесными повреждениями. Мужчина находился в трезвом состоянии.

Водителя подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, повлекшим смерть человека. Правоохранители устанавливают все происшествия.

В полиции призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в частности, быть внимательными и осторожными, не превышать разрешенную скорость.

Напомним, в Волынской области мужчину осудили за смертельное ДТП. Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.