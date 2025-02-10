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10 лютого 2025, 13:39

На Одещині спіймали браконьєра, який "наловив" риби на 150 тисяч гривень

10 лютого 2025, 13:39
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фото: Національна поліція
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В Одеській області поліцейські викрили жителя Вилківської громади у браконьєрстві на Білгородському каналі річки Дунай

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці спільно з прикордонниками та рибоохоронним патрулем викрили на Білгородському водному каналі річки Дунай неподалік міста Вилкове 37-річного чоловіка, який на човні за допомогою ліскових сіток здійснював незаконний вилов риби.

У правопорушника вилучили дві сітки загальною довжиною 125 метрів та 43 одиниці риби, серед якої білий амур та короп.

За попередніми підрахунками експертів, житель Одеської області завдав рибному господарству України збитків на суму приблизно 150 тисяч гривень.

За незаконне зайняття рибним промислом йому загрожує обмеження волі строком до трьох років.

Нагадаємо, в Одесі жінка-водій збила чоловіка на пішохідному переході. Від важких травм потерпілий помер.

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