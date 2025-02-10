В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який підпалив авто у підземному паркінгу

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Одеські поліцейські встановили та затримали зловмисника, який вчинив підпал автівок у підземному паркінгу в Аркадії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник проник у паркінг будинку та облив бензином і підпалив два автомобілі "BMW". Розгорівшись, вогонь перекинувся на поруч припарковані "BMW" і "Hyundai".

Пожежу ліквідували. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Винуватцем виявився 27-річний житель Миколаєва. Правопорушника затримали, коли він збирався повертатися додому автобусом.

Його підозрюють в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Обставини, мотиви злочину та сума заподіяних збитків встановлюються. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Чернігові чоловік напав на працівника ТЦК. Нападника вже затримали. В його помешканні виявили наркотики та боєприпаси. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.