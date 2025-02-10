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10 февраля 2025, 16:38

В Одесской области пропали трое подростков

10 февраля 2025, 16:38
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фото: иллюстративный
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Одесские полицейские разыскивают трех несовершеннолетних парней, сбежавших из реабилитационного центра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители устанавливают местонахождение 11-летнего Артема Стоянова, 12-летнего Даниила Приходченко и 13-летнего Даниила Шишкина, которые в понедельник, 10 февраля, скрылись из реабилитационного центра в Киевском районе Одессы. Сейчас местонахождение ребят неизвестно.

Артем Стоянов:

Приметы: рост 150 см, светлые коротко стриженые волосы.

Особые приметы: шрам на правой щеке в виде буквы "Т".

Одет: в куртку черного цвета, оранжевую кофту, черные брюки и обут в кроссовки.

Даниил Приходченко:

Приметы: рост 133 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, коротко стриженые.

Одет: в черную спортивную куртку с белыми вставками, темные худые, спортивные брюки синего цвета и обуты в черные ботинки.

Даниил Шишкин:

Приметы: рост 170см, среднего телосложения, глаза карие, волосы окрашены в бордовый цвет.

Одет: бордово-серую шапку, куртку и брюки черного цвета, синюю кофту и обут в черные кроссовки.

При себе имеет черную сумку.

Полицейские призывают граждан, владеющих любой информацией о местонахождении ребят, звонить по телефону (048) 779 49 62 или на спецлинию "102".

Напомним, в Одессе задержан агент РФ, который шпионил за украинскими военными кораблями.

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