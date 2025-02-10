В Одесской области пропали трое подростков
Одесские полицейские разыскивают трех несовершеннолетних парней, сбежавших из реабилитационного центра
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители устанавливают местонахождение 11-летнего Артема Стоянова, 12-летнего Даниила Приходченко и 13-летнего Даниила Шишкина, которые в понедельник, 10 февраля, скрылись из реабилитационного центра в Киевском районе Одессы. Сейчас местонахождение ребят неизвестно.
Артем Стоянов:
Приметы: рост 150 см, светлые коротко стриженые волосы.
Особые приметы: шрам на правой щеке в виде буквы "Т".
Одет: в куртку черного цвета, оранжевую кофту, черные брюки и обут в кроссовки.
Даниил Приходченко:
Приметы: рост 133 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, коротко стриженые.
Одет: в черную спортивную куртку с белыми вставками, темные худые, спортивные брюки синего цвета и обуты в черные ботинки.
Даниил Шишкин:
Приметы: рост 170см, среднего телосложения, глаза карие, волосы окрашены в бордовый цвет.
Одет: бордово-серую шапку, куртку и брюки черного цвета, синюю кофту и обут в черные кроссовки.
При себе имеет черную сумку.
Полицейские призывают граждан, владеющих любой информацией о местонахождении ребят, звонить по телефону (048) 779 49 62 или на спецлинию "102".
Напомним, в Одессе задержан агент РФ, который шпионил за украинскими военными кораблями.