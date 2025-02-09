На Одещині жінка випала з вікна багатоповерхівки: потерпіла померла
Трагічна подія трапилася вчора вранці, 8 лютого, у Чорноморську. Місцева мешканка загинула на місці події
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.
За наявними даними, близько 8:00 50-річна жінка випала з вікна сходового майданчика на дев’ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку.
"Від отриманих травм жінка загинула", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.
Нагадаємо, 5 лютого в Київському районі Одеси з вікна 16-поверхівки випала жінка з 5-річною дитиною.
Вони загинули, правоохоронці розпочали два кримінальні провадження.
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