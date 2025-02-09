На Одещині жінка випала з вікна багатоповерхівки: потерпіла померла

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Трагічна подія трапилася вчора вранці, 8 лютого, у Чорноморську. Місцева мешканка загинула на місці події

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

За наявними даними, близько 8:00 50-річна жінка випала з вікна сходового майданчика на дев’ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку.

"Від отриманих травм жінка загинула", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 5 лютого в Київському районі Одеси з вікна 16-поверхівки випала жінка з 5-річною дитиною.

Вони загинули, правоохоронці розпочали два кримінальні провадження.