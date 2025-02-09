В Одесской области женщина выпала из окна многоэтажки: потерпевшая умерла
Трагическое событие произошло вчера утром, 8 февраля, в Черноморске. Местная жительница погибла на месте происшествия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.
По имеющимся данным, около 8:00 50-летняя женщина выпала из окна лестничной площадки на девятом этаже многоэтажного жилого дома.
"От полученных травм женщина погибла", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, 5 февраля в Киевском районе Одессы из окна 16-этажки выпала женщина с 5-летним ребёнком.
Они погибли, правоохранители начали два уголовных производства.
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