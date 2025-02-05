Загибель жінки і дитини в Одесі: правоохоронці розпочали два кримінальні провадження

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В Одесі жінка з дитиною випали з вікна 16-го поверху. Обоє загинули

Як передає RegioNews, про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Повідомлення про падіння людей з вікна 16-го поверху житлового будинку в Київському районі Одеси поліцейські отримали вранці 5 лютого.

Від отриманих травм 37-річна жінка загинула на місці, її 9-річна донька померла у лікарні.

"Відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) та за ч.1 ст.115 цього ж кодексу - умисне вбивство з приміткою Самогубство", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці повідомили про підозру 18-річній матері та її 44-річному співмешканцю, яких звинувачують у смерті дитини.