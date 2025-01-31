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31 січня 2025, 05:17

В Одесі шили одяг під логотипами відомих брендів: як покарають ділків

31 січня 2025, 05:17
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фото: БЕБ
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Поліція завершила розслідування щодо групи осіб, які організували підпільні цехи та магазин, де шили й продавали одяг під брендами відомих світових компаній

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Житель Одеси у 2022 році організував роботу незаконного швейного цеху. До роботи 21-річний молодик долучив ще трьох своїх знайомих. Разом вони налагодили виробництво контрафактних спортивних костюмів, шортів, курток, худі, а також взуття, сумок, гаманців тощо.

Надалі готову продукцію ділки продавали через соцмережі та магазин, який відкрили у центрі Одеси.

Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблений товар, промислове обладнання, швейну фурнітуру, наліпки з логотипами брендів і чорнові записи. Вартість арештованого майна – понад 50 млн грн.

Наразі кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Нагадаємо, через незаконне використання відомого бренду учасники злочинної групи завдали компанії правовласнику збитків на понад 7,4 млн грн.

Одеса одяг суд підробка БЕБ
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