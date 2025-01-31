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31 січня 2025, 13:25

Протягом доби ворог бив по Донеччині майже 4 тис. разів

31 січня 2025, 13:25
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фото: Національна поліція
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За добу російські військові завдали 3 784 удари по лінії фронту та цивільному сектору Донеччини. Внаслідок атак загинув мирний житель, ще 18 осіб зазнали поранень, серед них двоє дітей

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Зазначається, що руйнувань зазнали 89 цивільних об’єктів, з них 83 житлових будинки.

Так, по Іванопіллю росіяни били з артилерії - вбили мирного жителя.

Краматорськ ворог атакував із РСЗВ Торнадо-С з осколково-фугасним снарядом - поранено 11 людей, з них двоє дітей, 7 і 8 років.

По Покровську окупанти вдарили бомбою ФАБ-250 та дронами - п’ятеро цивільних осіб отримали поранення.

На Білицьке РФ скинула фугасну бомбу потужністю 500 кг - травмовано двох мешканців.

Як відомо, 30 січня росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині. Попередньо – з РСЗВ "Торнадо-С". Постраждали 13 людей.

Таком ми повідомляли, що протягом минулої доби, 30 січня, Сили оборони України знищили 1 670 російських загарбників, понад 30 артсистем і майже 20 бойових броньованих машин.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 837 тисяч військових

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