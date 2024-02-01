Бухгалтер військової частини на Київщині перевів на рахунок дружини 20 млн грн, за справу взялося ДБР

фото: прокуратура

Головний бухгалтер військової частини у Київській області перекинув на рахунок своєї дружини 20 млн грн, намагаючись "замести сліди" утвореної через його недбалість заборгованості

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР спільно с військовою контррозвідкою СБУ викрили на оборудці начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин Київщини.

Він намагався "замести сліди" свого недбалого ставлення до фінансів частини перед командуванням військ. Для цього він вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн грн додаткової винагороди своїй дружині – старшому солдату цієї частини", - йдеться у повідомленні.

ДБР наголошує, що ці гроші він не планував реально виплачувати старшому солдату, а збирався перекрити утворену через його недбалість заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб.

"Однак він знову "не впорався із завданням", не простежив і гроші реально надійшли на картку дружини. Наразі всі гроші повернуті військовий частині", - зазначають у відомстві.

ДБР повідомило йому про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду). Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївської області, який незаконно виплатив підлеглим майже 1 млн гривень з держбюджету, повідомили про підозру.