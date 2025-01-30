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30 января 2025, 20:43

В Одесской области аферист выманивал деньги у девушки с инвалидностью, воспользовавшись ее симпатией

30 января 2025, 20:43
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Фото: Нацполиция
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Как только девушка попросила деньги обратно – он исчез

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области, передает RegioNews.

В Одесской области разоблачили мужчину, который выманивал деньги у девушки с инвалидностью. Они познакомились через Интернет. Муж воспользовался ее симпатией и выманивал у нее деньги, получаемые от государства как помощь человеку с инвалидностью. Девушка поняла, что он мошенник и обратилась в полицию.

Он соврал ей, что якобы хочет вступить в ряды ВСУ, учиться на водителя и еще многое другое. Таким образом, он выманил у девушки более 22 тысяч гривен. Как только она спросила о возвращении долга – он сразу заблокировал ее повсюду.

"Исследовав предоставленные полицейскими доказательства и приняв во внимание искреннее раскаяние подсудимого, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. В течение указанного срока осужденный должен периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать его об изменении места жительства, работы или учебы, согласовывать выезд за пределы Украины", - говорят правоохранители.

Напомним, в Харькове разоблачили афериста, зарабатывавшего на жителях прифронтовых территорий . В соцсетях он публиковал фейковые объявления об эвакуации, брал с людей деньги и блокировал их.

Также сообщалось, что в Киеве аферисты выманивали деньги в инвесторе . Злоумышленники обещали клиентам прибыль на криптовалюте, однако когда люди вносили крупные взносы - аферисты исчезали.

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