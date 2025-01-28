Голову сільради на Волині засудили за хабар на 5 років

фото: Волинська обласна прокуратура

На Волині голову сільради засудили на 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Також у нього конфіскували майно

Про це повідомили Офісі генпрокурора України, передає RegioNews.

Прокурори у суді довели, що у січні 2020 року посадовець одержав від громадянина хабар у розмірі 1,5 тис доларів.

За ці гроші він мав сприяти ухваленню рішення сільською радою про дозвіл на розробку проєкту землеустрою із надання у власність земельної ділянки комерційного призначення.

Голову сільради викрили під час передачі коштів.

Нагадаємо, цього місяця правоохоронці викрили 41-річного голову однієї з селищних рад Полтавського району. Чоловік через посередника вимагав у підрядника хабар за оформлення дозвільних документів на розчищення земельних ділянок від зелених насаджень.

