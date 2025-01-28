Атака дронів на Черкащині: в Умані проблеми зі світлом

ілюстративне фото: getty images

В Умані Черкаської області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Енергетики працюють над відновленням електропостачання

Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, цієї ночі в області працювали сили ППО. Утім, ворожі атаки не обійшлись без наслідків для Уманщини.

"Усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері", - наголосив Табунець.

Як повідомила, мер Умані Ірина Плетньова, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Наразі Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла.

Зазначається, що для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, в ніч на 27 січня росіяни запустили по території України 104 безпілотники. Сили ППО збили 57 дронів.

