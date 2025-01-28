14:30  27 січня
На Волині викрили залізничників, які перевозили чоловіків у локомотивах до Польщі
14:35  27 січня
Росіяни вдарили КАБами по Степногірську на Запоріжжі: поранені 4 цивільних
13:20  27 січня
В Одесі працівники ТЦК побили сина журналістки: проти них відкрили кримінальне провадження
UA | RU
UA | RU
28 січня 2025, 09:20

Атака дронів на Черкащині: в Умані проблеми зі світлом

28 січня 2025, 09:20
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: getty images
Читайте также
на русском языке

В Умані Черкаської області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Енергетики працюють над відновленням електропостачання

Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, цієї ночі в області працювали сили ППО. Утім, ворожі атаки не обійшлись без наслідків для Уманщини.

"Усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері", - наголосив Табунець.

Як повідомила, мер Умані Ірина Плетньова, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Наразі Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла.

Зазначається, що для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, в ніч на 27 січня росіяни запустили по території України 104 безпілотники. Сили ППО збили 57 дронів.

Умань дрон електрика інфраструктура
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Росіяни атакували Одещину ракетою та БпЛА: пошкоджений зерносклад, згоріли автівки
28 січня 2025, 09:35
На Полтавщині професора вишу обвинувачують в організації схеми ухилення від мобілізації
28 січня 2025, 09:24
У Києві судитимуть волонтерів за продаж 6 автомобілів для військових
28 січня 2025, 08:59
Росіяни вбили 2 мешканців Херсонщини, поранені 2 цивільних
28 січня 2025, 08:55
Харків'янка сяде на 11 років за співпрацю із російським воєнкором
28 січня 2025, 08:54
За добу окупанти понад 360 разів обстріляли Запорізьку область: є поранені
28 січня 2025, 08:50
На Львівщині водія ув’язнили на 3 роки за смертельну ДТП
28 січня 2025, 08:46
Окупанти вдарили дронами по Одесі: постраждали 3 людей
28 січня 2025, 08:45
На Тернопільщині четверо чоловіків нелегально продавали зброю
28 січня 2025, 08:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »