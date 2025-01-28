Росіяни вдарили по цивільному підприємству в Харкові: виникла масштабна пожежа
У вівторок вночі, 28 січня, російські війська атакували Харків. Удар прийшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі. На місці "прильоту" виникла пожежа
Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
"На місці влучання масштабна пожежа. Працюють усі відповідні служби. Даних щодо постраждалих наразі немає", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 27 січня, війська РФ обстріляли Кіндрашівку Куп'янського району, що на Харківщині. Постраждала 61-річна жінка.
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