За добу окупанти понад 360 разів обстріляли Запорізьку область: є поранені

фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 362 удари по 8 населених пунктах Запорізької області. У Васильківському районі від атак рф постраждали четверо людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ворог здійснив 8 авіаційних обстрілів по Степногірську.

Окрім того, 202 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Ще 7 обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку та Новодарівку.

Також 145 артилерійських ударів росіяни завдали по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

Загалом надійшло 35 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автівок та освітнього закладу.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 8 січня зросла до 15. У міській лікарні померла жінка, яка перебувала у вкрай важкому стані.