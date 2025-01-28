Росіяни вбили 2 мешканців Херсонщини, поранені 2 цивільних
Протягом минулої доби, 27 січня, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, ще двоє мирних мешканців дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Загарбники били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також росіяни понівечили гараж, складське приміщення та сільгосптехніку.
Нагадаємо, 27 січня у Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона та вбили 44-річного тракториста.
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