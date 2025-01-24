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24 січня 2025, 14:03

На Тернопільщині підприємці за 14 000 дoлapiв допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації

24 січня 2025, 14:03
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фото: поліція Тернопільської області
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У Тернопільській області викрили схему ухилення від мобілізації. Cepeд oбвинувaчeних — двoє мicцeвих пpивaтних пiдпpиємцiв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами правоохоронців, двоє бізнесменів вимагали неправомірну вигоду від жителя Тернополя за вирішення питання про визнання його тимчасово непридатним до військової служби. Чоловіки нібито мали вплив на членів військово-лікарської комісії та посадових осіб територіального центру комплектування. Коштувала така "послуга" 14 000 доларів.

Поліцейські затримали зловмисників після отримання неправомірної вигоди.

Їм оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Раніше прикордонники розповіли про "найпопулярніші" серед ухилянтів маршрути втечі за кордон. Як правило, це лісисті ділянки кордону або річки.

Нагадаємо, восени в Одеській області затримали організатора каналу перевезення ухилянтів за кордон. Чоловіки платили від 5200 доларів.

Як повідомлялось, у листопаді на Закарпатті прикордонники затримали організаторів схеми з переправляння чоловіків за кордон. Клієнтам пропонували переплисти Тису за 3000 доларів.

поліція Схеми корупціонери відповідальність корупційна схема мобілізація ТЦК ухилення від мобілізації
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