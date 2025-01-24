На Волині затримали зловмисників, які продавали чоловікам маршрути для втечі за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Як стало відомо, зловмисники за грошову винагороду надавали українським чоловікам інформацію про маршрути руху та доставляли їх до місця старту. Підозрювані – чотири особи з Рівненської та Вінницької областей.

Під час обшуків, проведених за місцем їхнього проживання, правоохоронці вилучили 3 автомобілі, мобільні телефони, банківські картки та понад 30 000 доларів США.

Скільки коштували такі "послуги" - не повідомляється.

Наразі за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 332 КК України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Одному із пособників організатора схеми оголошено про підозру.

Нагадаємо, у Полтаві посадовиця місцевої ОВА допомагала чоловікам виїжджати за кордон. Свої "послуги" вона оцінила у 10 000 доларів.

Як повідомлялось, СБУ провела серію спецоперацій в результаті яких було виявлено співробітників ТЦК, колишніх МСЕК і ВЛК, а також медустанов. Вони підозрюються в запровадженні "схем", метою яких було уникнення мобілізації та незаконний перетин кордону.