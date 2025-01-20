На Одещині ділки незаконно видобували вапняк

фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області затримали учасників злочинної групи, які налагодили нелегальний видобуток вапняка

Про це інформує пресслужба прокуратури Одеської області, повідомляє RegioNews.

За інформацією правоохоронців, директор гірничодобувного підприємства замість дозволеного геологічного вивчення надр, налагодив незаконний промисловий видобуток вапняку – черепашника. При цьому, роботи проводилися без необхідних дозвільних документів та з порушенням вимог законодавства.

До оборудки він залучив інженера-технолога свого підприємства та двох шахтарів. Добування копалини здійснювалось за допомогою спецобладнання у мережі підземних лабіринтів, де знаходилися виробничі потужності.

Ділки маскували свою діяльність офіційним дозволом на геологічне вивчення вапняку Тихівської ділянки, хоча реальні місця робіт значно відрізнялися від зазначених у документах координат. Отримане каміння використовували як будівельний матеріал і продавали замовникам.

Правоохоронці задокументували видобування та збут корисних копалин на майже 1,3 млн грн. Ділків затримали під час продажу чергової партії виготовленої продукції.

Під час обшуків підпільних шахт, цехів і помешкань фігурантів вилучено спецтехнику, понад 8 тисяч одиниць продукції, товарно-транспортні накладні, чорнові записи та електронні носії з доказами злочинної діяльності.

Чоловікам повідомлено про підозру за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення та легалізації злочинного майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці припинили незаконний видобуток вугілля на території, прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине Краматорського району.

Раніше повідомлялося, що поліція розслідує незаконний видобуток глини в Кременчуцькому районі на Полтавщині.