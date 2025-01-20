В Одесской области дельцы незаконно добывали известняк

фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области задержаны участники преступной группы, которые наладили нелегальную добычу известняка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, сообщает RegioNews .

По информации правоохранителей, директор горнодобывающего предприятия вместо разрешенного геологического изучения недр, наладил незаконную промышленную добычу известняка – ракушечника. При этом работы проводились без необходимых разрешительных документов и с нарушением требований законодательства.

К сделке он привлек инженера-технолога своего предприятия и двух шахтеров. Добыча ископаемого осуществлялась с помощью спецоборудования в сети подземных лабиринтов, где находились производственные мощности.

Дельцы маскировали свою деятельность официальным разрешением на геологическое изучение известняка Тиховского участка, хотя реальные места работ значительно отличались от указанных в документах координат. Полученные камни использовали в качестве строительного материала и продавали заказчикам.

Правоохранители задокументировали добычу и сбыт полезных ископаемых почти на 1,3 млн грн. Делков задержали при продаже очередной партии изготовленной продукции.

В ходе обысков подпольных шахт, цехов и помещений фигурантов изъята спецтехника, более 8 тысяч единиц продукции, товарно-транспортные накладные, черновые записи и электронные носители с поличным.

Мужчинам доложено о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения и легализации преступного имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, правоохранители пресекли незаконную добычу угля на территории, прилегающей к шахте Свято-Покровска в поселке Курицыно Краматорского района.

Ранее сообщалось, что полиция расследует незаконную добычу глины в Кременчугском районе Полтавской области.