09:30  19 січня
"Петарда" обпікає обличчя та розʼїдає шкіру: на Львівщині розслідують травмування дітей через тренд у TikTok
01:15  20 січня
На Рівненщині згоріла старовинна деревʼяна церква
14:00  19 січня
Шахраї, які видавали себе за військових, привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ
UA | RU
UA | RU
20 січня 2025, 05:30

На Одещині судитимуть бізнесмена, який зі спільниками організував побори із "зернового коридору"

20 січня 2025, 05:30
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно підприємця, причетного до схеми поборів з експортерів "зернового коридору". Обвинувальний акт направили до суду

Про це повідомляє пресцентр ДБР, інформує RegioNews.

За матеріалами справи, підприємець і двоє посадовців Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів, а також інших документів для експорту ячменю та кукурудзи.

"Послуга" ділків з видачі необхідних документів для підприємств, які планували експорт ячменю до КНР, за кожні 15 тисяч тонн коштувала у 2023 році 22,5 тисяч доларів США, а у 2024 році — 30 тисяч доларів США.

Зловмисників затримали на початку квітня 2024 року. Справу щодо двох посадовців Держпродспоживслужби раніше направили до суду.

Їхній спільник-підприємець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди та підробленні офіційного документа.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років", — додали в ДБР.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки ліквідувала масштабну схему вимагання грошей з експортерів української агропродукції. Щомісячні "прибутки" організаторів сягали 1 млн доларів.

суд ДБР підозра слідство Держпродпотребслужба підприємці Одеська область зерновий коридор
Шахраї, які видавали себе за військових, привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ
19 січня 2025, 14:00
Сина нардепа викрили на розкраданні грошей на Львівщині: що відомо
18 січня 2025, 18:31
На Одещині затримали російського коригувальника, який видавав себе за жінку
17 січня 2025, 13:09
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
У Києві горів сміттєпереробний завод
20 січня 2025, 06:20
На Київщині рибалка провалився під лід
20 січня 2025, 04:25
На Рівненщині підліток приніс до школи ніж і поранив ним однокласника
20 січня 2025, 03:05
На Луганщині Сили оборони знищили танк, транспорт і склади БК окупантів
20 січня 2025, 02:20
На Рівненщині згоріла старовинна деревʼяна церква
20 січня 2025, 01:15
Нацполіція викрила нелегальне онлайн-казино з Дніпра з річним оборотом понад 2 млрд грн
20 січня 2025, 00:10
Окупанти вдарили з артилерії по селищу на Херсонщині: загинув хлопець
19 січня 2025, 18:45
Повернення ненависті, розкол і ворожнеча: хибний вибір української політики
19 січня 2025, 17:55
У передмісті Херсона цивільний підірвався на російській міні
19 січня 2025, 17:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »