фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно підприємця, причетного до схеми поборів з експортерів "зернового коридору". Обвинувальний акт направили до суду

Про це повідомляє пресцентр ДБР, інформує RegioNews.

За матеріалами справи, підприємець і двоє посадовців Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів, а також інших документів для експорту ячменю та кукурудзи.

"Послуга" ділків з видачі необхідних документів для підприємств, які планували експорт ячменю до КНР, за кожні 15 тисяч тонн коштувала у 2023 році 22,5 тисяч доларів США, а у 2024 році — 30 тисяч доларів США.

Зловмисників затримали на початку квітня 2024 року. Справу щодо двох посадовців Держпродспоживслужби раніше направили до суду.

Їхній спільник-підприємець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди та підробленні офіційного документа.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років", — додали в ДБР.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки ліквідувала масштабну схему вимагання грошей з експортерів української агропродукції. Щомісячні "прибутки" організаторів сягали 1 млн доларів.